Voor Polen is de Russische dreiging er altijd geweest

Waar Oekraïne uit heel Europa steun heeft gekregen, springt die van Polen er bovenuit. In het hele land zijn Oekraïense vlaggen te zien en zijn gebouwen blauwgeel gekleurd. De meer dan anderhalve miljoen Oekraïners die naar het land zijn gevlucht, worden met open armen ontvangen. Polen heeft eeuwenoude historische en culturele banden met Oekraïne - voor de Tweede Wereldoorlog hoorde de stad Lviv bijvoorbeeld nog bij Polen. Ook daarom komt de oorlog hier zo dichtbij.

"Het voelt alsof ze ons hebben aangevallen", zegt Jabłonka. "Vergelijkbaar voor Nederland als Vlaanderen zou worden binnengevallen." Zelf heeft hij ook vluchtelingen opgenomen. Op de vraag of hij verrast was door de Russische invasie, moet hij lachen. "Nee, wij zijn absoluut niet verrast. Wij zijn er aan gewend. Kom op, dit is ons leven. We leven naast de vulkaan. De Russische vulkaan."

Historicus Fac is verrast over de Europese eensgezindheid. Ook al hadden de afgelopen jaren westerse landen misschien de dreiging niet genoeg door, daar bestaat volgens hem nu geen twijfel meer over. "Hier op de grens van Polen en Oekraïne, hadden we niet gerekend op deze steun van de Europese Unie."

De waarschuwingen van Polen komen inmiddels wel aan, concludeert ook Jablonka. "De EU leek op een mooie gedekte tafel, maar in feite was ze verrot. Poetin dacht dat hij die tafel met een trap in elkaar kon laten vallen. Maar Europa is niet uit elkaar gevallen. Integendeel."