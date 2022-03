Oekraïne en Rusland zien 'aanzienlijke vooruitgang' in gesprekken

Correspondent Iris de Graaf:

De uitspraken van Sloetski zijn vrij optimistisch. Hij doet ze op basis van van de afgelopen drie gespreksrondes in Belarus, waar hij deel uitmaakte Russische delegatie.

Maar die gesprekken hebben tot nu toe niets concreets opgeleverd. Het is zelfs nog niet tot een succesvolle overeenkomst over humanitaire corridors gekomen, laat staan over een wapenstilstand of vrede. Het is dan ook onduidelijk over welke mogelijke overeenstemming Sloetski zo positief is en wat we kunnen verwachten van de volgende gespreksronde.

Daarnaast is belangrijk te realiseren dat Sloetski - net als elk ander lid van die delegaties - niet in staat is om beslissingen te maken in het onderhandelingsproces. Dat doet alleen Poetin zelf.

En hoewel Poetin heeft gezegd dat hij er "niet op tegen is om met Zelensky te praten", is er van een concrete ontmoeting tussen de twee presidenten op hoog niveau nog geen sprake. Ook wijkt het Kremlin niet af van het originele eisenpakket - eisen die onacceptabel zijn voor Zelensky.

Vooralsnog gaat de oorlog onverminderd door en is er vanuit het Kremlin zelf nog geen nieuw teken dat het bereid is tot compromissen.