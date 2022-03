Oorlog ook voelbaar in de ruimte: 'Toekomst ISS is onzeker'

Het ISS zou de Nobelprijs voor de vrede moeten krijgen, zei André Kuipers in 2018 bij het 20-jarig jubileum van het ruimtestation. Russen, Amerikanen, Europeanen, Canadezen en Japanners werken er sinds 1998 vredig samen.

Maar de oorlog in Oekraïne zet alles op zijn kop, ook in de ruimte. Lanceringen worden geschrapt, gezamenlijke projecten staan op de tocht en gisteren waarschuwde het hoofd van het Russische ruimtevaartprogramma dat de sancties het ISS in gevaar brengen.

Het ISS komt wat Kuipers betreft nog altijd in aanmerking voor de vredesprijs, maar hij vraagt zich wel af of het station nog toekomst heeft. "Er zijn de afgelopen jaren wel meer barstjes gekomen in de samenwerking met Rusland, en dan zag je steeds dat alles gewoon doorging. Maar dit is wel een hele grote barst. De Amerikanen wilden door tot 2030 met het ISS, maar ik vrees nu toch wel dat het einde wat vroeger komt. 2024, als de situatie niet nog extremer wordt. Ruimtevaart bleef net als kunst en sport altijd buiten het politieke gedoe, maar nu hebben we een ander verhaal. Dat is doodzonde."

Op de Twitteraccounts van de astronauten in het ISS (twee Russen, vier Amerikanen en een Duitser) is het opvallend stil. Foto's van Kamtsjatka worden gedeeld, een experiment met vloeibaar metaal. Geen woord over de oorlog.