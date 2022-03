Verkeersruzie aanleiding voor schietincident A1 bij Deventer

Een verkeersruzie was de aanleiding voor de schietpartij op de A1 bij Deventer gisteravond. Bij het voorval raakte een 45-jarige man gewond.

Volgens de politie kregen de bestuurders van twee auto's op de A1 ruzie over een verkeerssituatie. De twee stopten vervolgens op de vluchtstrook bij Deventer Zuid. Wat zich daar heeft afgespeeld is niet duidelijk, maar er is in elk geval geschoten, meldt RTV Oost. De bestuurder van een van de twee auto's, een 45-jarige man uit Enschede, raakte daarbij gewond. De drie andere inzittenden in zijn auto, een vrouw en haar twee kinderen, bleven ongedeerd.

Na het incident reden de twee auto's weg. De gewonde bestuurder stopte op een parkeerplaats en belde de politie. De andere auto werd later op de avond teruggevonden in Enschede. De twee inzittenden zijn aangehouden. Het gaat om een 25-jarige man uit Rotterdam en een 20-jarige vrouw uit Spijkenisse. Hun auto is in beslag genomen. Een vuurwapen is niet gevonden.

De verwondingen van de 45-jarige bestuurder zijn ter plekke behandeld door ambulancebroeders.