Gewonden bij steekincident in New Yorkse museum MoMA

In het Museum of Modern Art (MoMA) in New York heeft een bezoeker twee medewerkers neergestoken. Ze zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. De politie heeft de verdachte nog niet kunnen vinden.

Volgens de politie had de man zich de afgelopen dagen twee keer misdragen in het museum, waarna zijn lidmaatschap werd ingetrokken. Vandaag kwam hij opnieuw naar het museum, maar receptiemedewerkers lieten hem niet binnen. Hij sprong daarop boos over de balie, trok een mes en stak meerdere keren op de slachtoffers in, waarna hij het museum uit vluchtte.

Hoewel de man nog niet is gevonden, zegt de politie te weten in welke richting hij is gelopen na het bekijken van beveiligingsbeelden. Het gaat om een witte man met een zwarte jas. Hij bezocht het MoMA regelmatig. Na de steekpartij ontstond chaos omdat mensen het museum snel probeerden te verlaten.