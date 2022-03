Russisch-orthodoxe geestelijken in Amsterdam verlaten de kerk van Moskou

De parochianen zijn gisteren op de hoogte gesteld van wat er zondag is gebeurd. De parochie had Elisey twee dagen eerder laten weten afstand te nemen van de uitspraken van Kirill, die zijn volledige steun aan de oorlog heeft uitgesproken. De geestelijken wilden hem daarom niet meer gedenken in de diensten. Het zijn de eerste Russisch-orthodoxe geestelijken in Nederland die zich openlijk tegen Moskou verzetten.

Eerder was patriarch Kirill in een petitie van de Amsterdamse parochianen al gevraagd om op te roepen tot het beëindigen van de inval in Oekraïne. In de kerk komen mensen van verschillende nationaliteiten samen.

Steun vanuit de parochie

Elisey arriveerde zondag in een dienstauto met een diplomatiek kenteken, waarschijnlijk van de Russische ambassade. Op dat moment waren de voorbereidende gebeden al begonnen en als in zo'n geval een bisschop aanwezig is, gaat die voor in de liturgie.

Het is gebruikelijk om de naam van geestelijk leider Kirill te noemen. Als dat niet gebeurt, is er sprake van een kerkelijk schisma, schrijft de krant. Kirills naam werd uiteindelijk uitgesproken door een diaken van een andere parochie, omdat de geestelijken van de Amsterdamse parochie bij hun standpunt bleven.

Op de website van de Amsterdamse parochie staat dat de priesters en de diaken vandaag hebben laten weten dat ze niet meer kunnen functioneren binnen het patriarchaat van Moskou en dat ze aartsbisschop Elisey hun ontslag hebben aangeboden. Ze hebben metropoliet Athenagoras van België, Nederland en Luxemburg gevraagd om in zijn bisdom te worden opgenomen. Athenagoras is de vertegenwoordiger van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, van de orthodoxe kerk.

De parochieraad steunt het besluit van de geestelijken en stelt voor om de overstap te volgen. De kerk is voorlopig gesloten, onder meer uit veiligheidsoverwegingen.

Minister Yezilgöz van Justitie en Veiligheid bezocht de parochie vandaag: