Vragen bij gastgezinnen over opvang Oekraïners, maar antwoorden zijn er (nog) niet

Huishoudens die Oekraïense vluchtelingen opvangen hebben steeds meer praktische vragen over het verblijf van de Oekraïners. Maar met die vragen kunnen ze nog nauwelijks bij instanties terecht. "Het is lastig om dingen voor elkaar te krijgen", zegt een gastgezin uit Creil, in de Noordoostpolder.

Daar vangen Olivier van der Vooren en Carla Vermunt acht vluchtelingen uit Kiev op. Het zijn drie zussen en hun vijf kinderen, die bij de Poolse grens werden opgehaald en een week geleden bij het gezin uit Creil terechtkwamen. "De dochter van Carla krijgt pianoles van een Oekraïense, Irina. Zij zat in zak en as over wat er gebeurde in haar land. Ze vertelde aan Carla dat ze een jeugdvriendin in Kiev had die daar weg moest", zegt Van der Vooren.

Het stel kwam samen met hun buren in actie. "We combineren hun boerderij met de onze voor de opvang. Bij ons is een grote ruimte waar ze kunnen slapen en ontbijten, de buren hebben een grote leefkeuken en sanitaire voorzieningen in hun bed and breakfast."

'Is iedereen verzekerd?'

Nu de Oekraïners een week in huis zijn, richt het gastgezin zich op de volgende stappen die gezet moeten worden. "Je loopt tegen dingen aan. Moeten we deze mensen aanmelden bij de gemeente? Is iedereen verzekerd als er nu brand uitbreekt?", zegt Van der Vooren. En er is meer te regelen, zoals onderwijs, werk en medische zorg voor de vluchtelingen.

Ook over de financiën zijn er vragen. Gastgezinnen bekostigen nu vaak het verblijf van de vluchtelingen of schieten uitgaven voor. Het is niet duidelijk of en hoe daar compensatie voor komt.

"Heel veel is nu onzeker over het verblijf van de Oekraïense vluchtelingen", zegt ook Robert Zaal van TakeCareBnb, een organisatie die vluchtelingen en gastgezinnen aan elkaar koppelt. "Het is vervelend dat de overheid nog geen antwoord heeft op vragen. Ze zijn er nog niet op ingericht, maar dat is ook niet zo gek na twee weken."