Irla verloor haar zusje bij schoolbusdrama in 2012: 'Ineens was mijn hele jeugd weg'

"Het gemis blijft. Dat is volgend jaar nog net zo erg als nu", zegt Irla Daris (26) uit het Brabantse Vessem.

Toch is het morgen anders. Het is dan precies tien jaar na het busongeluk in Zwitserland dat het leven kostte aan haar 11-jarige zusje Roma. "Ik droom nog regelmatig over haar. Dan knuffel ik haar en is ze toch een beetje bij me", aldus Irla tegen Omroep Brabant.

Een Belgische bus met scholieren botste 13 maart 2012 's avonds op een betonnen muur van een noodnis in de tunnel bij Sierre. De bus was op de terugweg van een skivakantie. Er vielen 28 doden: 22 kinderen, de twee chauffeurs en vier begeleiders. Van de tien Nederlandse kinderen aan boord overleefden zes het niet, onder wie Roma Daris uit Bergeijk. De oorzaak van het ongeluk is nooit helemaal duidelijk geworden, al zijn er twijfels over de geestesgesteldheid van de chauffeur die achter het stuur zat. Hij slikte een antidepressivum.

Irla herinnert zich vooral haar laatste moment met Roma, toen ze haar samen met het hele gezin op de bus zette voor de skivakantie. "Dan denk je er niet over na dat het de laatste keer is. Je geeft elkaar een knuffel, zwaait elkaar uit en je weet: ze gaat een superfijne vakantie tegemoet. En dan ineens komt ze niet meer thuis."

Dat overkomt ons niet

De eerste beelden van het busongeluk op de televisiejournaals staan op haar netvlies gebrand. "Ik dacht: dat kan niet. Ons Roma is niet dood. Dat overkomt ons niet", zegt ze. Irla's ouders vlogen naar Zwitserland voor meer informatie, zij bleef thuis bij haar andere zusje en broertje. Even later kwam het bericht dat Roma een van de slachtoffers was. "Ik was toen 16. In één keer was mijn hele jeugd weg."

Zij en haar zusje hadden vroeger één gezamenlijke droom: "We wilden later samen een camper kopen en met onze vriendjes gaan rondreizen. Dat is er helaas nooit van gekomen."

Speciaal hoekje

Irla heeft haar leven weer opgepakt. En toeval of niet: inmiddels is ze mede-eigenaar van een camperkampeerplaats in Vessem. Onlangs opende ze daar samen met haar schoonfamilie een gloednieuw terras, met een speciaal hoekje voor haar zusje. "Ik heb daar een foto van haar neergezet omdat ze erbij hoort. Heel veel dingen heeft ze niet meer meegekregen. Ze heeft mijn vriend nooit leren kennen. Ze heeft niet meegekregen dat ik in Vessem ben gaan wonen, dat ik hier mede-eigenaar ben geworden. Dat vind ik heel pittig."

Irla stelt zichzelf hardop de vraag: ''Wat zou ze nu gedaan hebben en hoe zou zij er nu uitgezien hebben? Ik heb er nog veel verdriet van. Het gemis blijft. Niks in de wereld kan Roma vervangen."