Drie agenten gewond bij vechtpartij in woning Leidschendam

Drie agenten zijn gisteravond gewond geraakt toen ze wilden ingrijpen bij een ruzie in een woning in Leidschendam. De drie werden aangevallen door een aantal mensen en een hond. De politie pakte vier mensen op; twee verdachten raakten gewond bij hun aanhouding.

De politie kreeg gisteravond rond 21.30 uur een aantal meldingen over de ruzie in een appartement, meldt Omroep West.

In de woning bleken drie mannen, een vrouw en twee honden aanwezig. Bij de eerste poging van de politie om naar binnen te gaan, werden de agenten meteen mishandeld en tegengewerkt. Ook werden zij aangevallen door een hond. Hierbij raakten drie agenten gewond. Een agent moest voor controle naar het ziekenhuis.

Verdachte vrijgelaten

Bij de tweede poging viel de politie met schilden en politiehonden de woning binnen en werden alle vier verdachten opgepakt. Bij de aanhouding raakten twee mensen gewond, van wie een door een beet van een politiehond. Ook hij moest naar het ziekenhuis.

Een van de verdachten is later weer vrijgelaten. De andere verdachten zijn een 42-jarige man uit Den Haag, een 28-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats en een 29-jarige vrouw uit Leidschendam. Zij zitten nog vast. Wat er precies is gebeurd in de woning wordt nog onderzocht.