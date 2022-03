Franse politie schiet man dood die agenten aanviel met mes

In Frankrijk heeft de politie een man doodgeschoten die agenten aanviel met een mes. Drie agenten raakten daarbij gewond, een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, melden de lokale autoriteiten.

De aanval gebeurde vanmorgen in Marseille. Waarom de verdachte de agenten te lijf ging met een mes, is nog onbekend. Volgens de politie is hij herhaaldelijk gewaarschuwd, ook door het lossen van schoten in de lucht.

Het is nog onduidelijk hoe oud de verdachte was en waar hij woonde. Hij was geen bekende van de politie, zegt een functionaris tegen persbureau AP.

Oekraïne

Het incident gebeurde in de buurt van een inzamelingslocatie voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Volgens de autoriteiten is er geen aanwijzing dat de aanval hier iets mee te maken had.

De afgelopen jaren zijn er in Frankrijk meerdere mesaanvallen geweest met een terroristisch motief. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt of dat hier ook het geval is.