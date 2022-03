Turkije en Armenië spreken op hoog niveau over normalisering betrekkingen

Turkije en Armenië hebben elkaar op hoog niveau gesproken. De ministers van Buitenlandse Zaken Çavusoglu en Mirzoyan spraken elkaar op een conferentie voor diplomaten in de Turkse badplaats Antalya. Doel was het verbeteren van de onderlinge betrekkingen.

Çavusoglu sprak na afloop van het onderhoud van dertig minuten van "productief en constructief" overleg met zijn Armeense collega. De ontmoeting in Antalya, waar eerder in de week ook overleg over Oekraïne was, is een vervolg op een ontmoeting in januari. Turkije en Armenië hebben al tientallen jaren geen diplomatieke en commerciële banden. Er is ook geen grensverkeer mogelijk.

Het grote twistpunt tussen de twee landen is de Armeense genocide. Vanaf april 1915 werden in de nadagen van het Ottomaanse Rijk, de voorloper van het moderne Turkije, Armeniërs verdreven uit hun leefgebieden. Er werden 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs vermoord. De Armeniërs zien dat als genocide en veel landen, waaronder Nederland, erkennen dat. Turkije erkent dat er veel Armeense slachtoffers zijn gevallen, maar zegt dat er van systematische volkerenmoord geen sprake was.

In 2020 liep de spanning tussen de twee landen weer op naar aanleiding van het conflict in Nagorno-Karabach. Turkije beschuldigde Armeense militairen van het bezetten van grondgebied van Azerbeidzjanen. Nagorno-Karabach is een enclave in Azerbeidzjan met een corridor naar Armenië. De bevolking bestaat uit etnische Armeniërs.