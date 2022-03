Onderzoek: oorlog in Oekraïne heeft weinig invloed op keuze in stemhokje

In veel gemeenten is dit jaar de StemWijzer of het Kieskompas weer actief, waarin mensen aan de hand van stellingen kunnen zien waar ze in het politieke landschap staan.

Kieskompas is actief in 35 gemeenten en inmiddels ruim 250.000 keer ingevuld. Dat komt overeen met 12,5 procent van de kiesgerechtigden. Het Kieskompas is meer ingevuld dan vier jaar geleden.

De Stemwijzer is gemaakt voor 55 gemeenten en inmiddels ruim 685.000 keer ingevuld. Een vergelijking met vier jaar geleden is volgens initiatiefnemer ProDemos niet te maken, omdat de Stemwijzer toen voor minder gemeenten werd gemaakt. Wel verwacht ProDemos dit jaar boven het aantal van vier jaar geleden te eindigen. Toen werden de gemeentelijke Stemwijzers ruim een miljoen keer volledig ingevuld.

De ervaring leert dat de meeste mensen in de laatste drie dagen een Stemwijzer of Kieskompas invullen.