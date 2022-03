Thijs Kettenis nieuwe Griekenland-correspondent voor radio en online

Thijs Kettenis is de nieuwe NOS-correspondent in Griekenland. Hij volgt Conny Keessen op, die op 1 april - na 27 jaar voor de NOS vanuit Athene verslag te hebben gedaan - met pensioen gaat.

Thijs Kettenis (42) is al negen jaar correspondent voor Griekenland, de Balkan en Cyprus voor onder meer Trouw en AD. In die periode deed hij verslag van onder meer de Griekse eurocrisis en de vluchtelingenproblematiek.

Hij is econoom; voor hij zich in Athene vestigde, werkte hij bij De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank. Kettenis: "Ik vind het razend interessant om de vaak complexe situatie aan deze rand van Europa inzichtelijk te maken voor het Nederlandse publiek, en het voelt als een voorrecht om dat vanaf 1 april nog uitgebreider ook via radio en online voor de NOS te mogen doen."

Kettenis begint op 1 april en zal vooral op radio en online verslag doen en duiding bieden. Televisieverslaggeving over Griekenland wordt verzorgd door Turkije-correspondent Mitra Nazar.