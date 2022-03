'Oorlog belangrijk gespreksonderwerp, maar lokale thema's sneeuwen niet onder'

De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen dreigen te worden overschaduwd door al het nieuws over Oekraïne. De komende dagen zullen lokale en landelijke partijen er toch alles aan doen om zo veel mogelijk van de in totaal 13,6 miljoen stemmen binnen te halen. Lokale onderwerpen sneeuwen daarbij niet onder, zien verschillende raadsleden.

"Je wil niet heel uitbundig campagne voeren, maar tegelijkertijd laat de oorlog zien hoe belangrijk democratie is", zegt Stephanie Onclin van de VVD in Zaanstad. Voor haar fractie is de oorlog reden om iets minder uitbundig campagne te voeren. "Maar we gaan wel in gesprek. Je merkt dat het onderwerp heel erg leeft. En mensen geven terug dat ze niet zo veel te klagen hebben. Als je de situatie in Oekraïne vergelijkt met een losse stoeptegel, dat voelt niet goed."

Ook in Steenwijkerland is er terughoudendheid. Lijsttrekker Steven Bunt van de PvdA-fractie in de Overijsselse gemeente merkt dat. "Juist dat gesprek over de stoeptegel wil je nu niet voeren", zegt hij. "Het gaat nu over de grote onderwerpen. Bijvoorbeeld de energietransitie. De oorlog zet lokale discussies in perspectief."