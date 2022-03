'Twintig gemeenten zoeken nog naar bemensing stembureaus'

Nog niet alle gemeenten hebben de personele bezetting van de stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen helemaal rond, meldt persbureau ANP na een rondgang. Het gaat voornamelijk om reservepersoneel om eventuele corona-uitval op te vangen. Dat speelt in zo'n twintig gemeenten. De gemeenteraadsverkiezingen worden volgende week gehouden op 14, 15 en 16 maart.

De aard van de personele zoektocht verschilt per gemeente. Sommige gemeenten zoeken stembureauleden, andere alleen stemmentellers. In Rotterdam en Utrecht zijn dit jaar meer stembureaus om de drukte beter te kunnen spreiden. Daardoor is er ook meer personeel nodig.

Utrecht probeert vanwege corona een reservelijst van 25 tot 30 procent aan te houden. Er wordt vooral gezocht naar reservestembureauvoorzitters. Ook Rotterdam zoekt nog oproepkrachten voor het geval er stembureauleden uitvallen. Amsterdam kan nog stemmentellers gebruiken, zegt een woordvoerder.

Vier leden per stembureau

De gemeenten wijzen erop dat niet iedereen elke dag nodig is. Op 14 en 15 maart zullen niet alle stembureaus open zijn. Het is mogelijk dat ook op 16 maart door uitval niet alle stembureaus open zijn. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam benadrukt tegen ANP echter dat er genoeg stembureaus in elke buurt overblijven, zodat niemand ver hoeft te reizen.

Een stembureau bestaat uit ten minste drie en maximaal zeven leden. Die worden officieel benoemd door het college van burgemeester en wethouders van een gemeente. Tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen bedraagt het minimum aantal leden van een stembureau vier, is vastgelegd in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. Stembureauleden moeten van tevoren een training volgen. Dat geldt niet voor stemmentellers: die krijgen op de avond zelf een instructie.

Maandag en dinsdag zijn er in totaal zo'n 1600 stembureaus geopend, op woensdag 8200, aldus het ANP.