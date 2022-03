Amstelveense diamantair de cel in voor in scène zetten eigen gijzeling

De rechtbank heeft de Amstelveense diamantair Mischa van G. (55) veroordeeld tot een half jaar cel, waarvan 3,5 maand voorwaardelijk. Eind 2016 zette hij zelf een overval op zijn familiebedrijf in scène, waarbij hij ook werd 'gegijzeld'.

Van G. kwam in 2016 op het idee van de nepoverval, omdat hij de verzekering wilde oplichten, meldt NH Nieuws.

Hij had financiële zorgen, vertelde hij de Amsterdamse rechtbank op de zitting twee weken geleden. "Omdat ik mijn zorgen, angsten en spanningen niet uitte, werden die steeds groter. Als ik er met één iemand over had gepraat, was het niet gebeurd. Ik heb iets verschrikkelijks gedaan", aldus Van G.

Het verhaal zoals politie en justitie het hebben kunnen reconstrueren is dat Van G. op 9 november 2016 op weg naar huis werd aangehouden door een man die een wapen trok. De 'overvaller' dwong de diamantair om samen met hem naar het hoofdkantoor het bedrijf te rijden. Daar stonden nog twee overvallers klaar. Van G. moest de kluis openen.

Deel van de buit gehouden

Vanaf daar lopen de verklaringen van Van G. en de eerste 'overvaller' uit elkaar. Van G. zegt dat de ingehuurde mannen meer buit meenamen dan was afgesproken. "Zij gingen tekeer, dat hield niet op", zegt hij. Maar de 'overvaller', die even later is aangehouden, zegt dat Van G. zelf meehielp met het inladen van de juwelen en een deel van de buit heeft gehouden. Er zou voor 4,1 miljoen euro zijn verdwenen, de verzekering keerde 3,5 miljoen euro uit.

Terwijl de politie al snel ontdekte hoe de vork werkelijk in de steel zat, draaide Van G.'s vader voor de schade op. Hij nam het familiebedrijf weer helemaal over, betaalde het verzekeringsgeld terug (plus de gemaakte onderzoekskosten) en zorgde ervoor dat zijn zoon en partner in hun huis konden blijven wonen.

Geen baan gezocht

De officier van justitie rekent het de ex-diamantair zwaar aan dat hij niet tot inkeer is gekomen. Ze wees erop dat de man de afgelopen jaren ook geen baan heeft gezocht om zijn vader te kunnen terugbetalen.

De officier eiste twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Maar daar ging de rechtbank vandaag dus niet in mee, omdat Van G. erg lang (meer dan vijf jaar) op zijn vonnis heeft moeten wachten. Wel moet hij naast zijn celstraf ook nog 240 uur taakstraf uitvoeren.

De ingehuurde 'overvaller' hoeft niet de cel in: die is veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 200 uur taakstraf.