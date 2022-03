Integriteitscommissie Tweede Kamer: berisp Baudet voor niet opgeven neveninkomsten

Forum-leider Thierry Baudet moet een berisping krijgen en alsnog worden verplicht zijn neveninkomsten, onder meer uit de verkoop van zijn boeken, op te geven bij de Tweede Kamer. Dat vindt een commissie die toeziet op de integriteit van Kamerleden na onderzoek. In een brief vraagt voorzitter Bergkamp de leden om zonder beraadslaging over die sancties te besluiten.

Baudet heeft vorig jaar naar schatting 85.000 euro verdiend met de verkoop van zijn boeken en als directeur van zijn eigen uitgeverij. Ook is hij bestuurslid van Forum voor Democratie bv, een vennootschap die zich bezighoudt met commerciële activiteiten.

Hij weigert die inkomsten vast te leggen in het register dat de Tweede Kamer heeft voor neveninkomsten, giften en geschenken. Dat register is in het leven geroepen om belangenverstrengeling of de schijn daarvan te voorkomen.

Volgens een woordvoerder van FvD hebben de neveninkomsten niets met het parlementaire werk van Baudet te maken en geeft hij ze daarom niet op.

Weinig regels

Toch constateerde het College van onderzoek integriteit Tweede Kamerleden, een onafhankelijke commissie van deskundigen, dat Baudet de gedragscode voor Kamerleden overtreedt. Baudet heeft, ondanks herhaalde verzoeken, geen medewerking verleend aan het onderzoek. Het college ziet dat als "verzwarende omstandigheden" en doet de aanbeveling om hem te berispen en een aanwijzing te geven.

De Tweede Kamer moet nog stemmen over het voorstel om de FvD-leider te straffen. Als Baudet na een berisping nog steeds weigert zijn neveninkomsten op te geven, kan hij voor een maand geschorst worden. Hij mag dan alleen nog stemmen, maar niet meer deelnemen aan debatten of vergaderingen.

De gedragscode voor Kamerleden bestaat sinds 1 april vorig jaar. Die kwam er na kritiek van de Raad van Europa, die constateerde dat er in ons land maar weinig regels zijn met betrekking tot de integriteit van parlementariërs.