Dode man in bos Kerkrade door geweld om het leven gekomen

Politie Eenheid Limburg Gebruiker geverifieerd door Twitter @POL_Limburg

De identiteit van de overleden man die gisteren in #Kerkrade werd aangetroffen is bekend. Het betreft een 38-jarige man uit #Kerkrade. De man is door geweld om het leven gekomen. De politie gaat daarmee uit van een misdrijf. Lees hier meer: https://t.co/DdK3SebFMw