Hoe TikTok een cruciale rol speelt in Oekraïne

Ook de Oekraïense Valeria bereikt miljoenen mensen met haar video's. Zij maakt TikToks vanuit haar schuilkelder in Oekraïne, vaak met humor. NOS Stories sprak met haar. "De eerste video die ik maakte ging over dingen die ik in mijn bomkelder heb. Eerst in het Russisch, maar de tweede was in het Engels. Daar kreeg ik al zo snel zoveel views op, dat ik dacht: oh mijn god, dit is gestoord. Ik kan de hele wereld laten zien wat er gebeurt in mijn land. Misschien kan ik mijn land zo helpen."

Ook haar landgenote Marta merkt dat de video's die ze maakt veel bekeken worden. Toen de oorlog uitbrak, was zij net op vakantie in Engeland. Ze besloot video's te posten die ze van familie en vrienden binnenkreeg, of die ze zag in Telegramgroepen. "Ik was een van de eersten die video's van de bombardementen op steden plaatsten. Al binnen een uur had ik 20.000 views, terwijl ik maar 400 volgers had." Inmiddels heeft Marta er honderdduizenden volgers bij en is die eerste video 50 miljoen keer bekeken. "Dat is meer dan de inwoners van mijn land. Ik kan maar niet begrijpen hoeveel dat is."

Zowel Valeria als Marta krijgt nu dagelijks honderden berichten van mensen over de hele wereld. "De Verenigde Staten, Europa, maar ook mijn eigen land: ik krijg veel steun. Sommigen willen ook doneren en daar zeg ik tegen dat ze geld moeten overmaken naar het Oekraïense leger. Het is zo gek dat mensen van over de hele wereld, die mij nog nooit hebben gezien, willen helpen", vertelt Valeria.