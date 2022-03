Marioepol meldt 3 doden bij beschieting ziekenhuis, Rusland verwerpt kritiek

De beschieting van een ziekenhuis in Marioepol heeft aan zeker drie mensen het leven gekost, een van de slachtoffers is een kind. Zeventien anderen raakten gewond, onder wie zwangere vrouwen, meldt de locoburgemeester van de stad aan de BBC.

"Ik weet weet zeker dat ze doorhadden dat dit een medische faciliteit was. Het is het derde ziekenhuis dat ze verwoesten in deze stad", zegt Sergei Orlov. Volgens hem waren eerder een coronaziekenhuis met 300 bedden en een bloeddonorcentrum geraakt.

Rusland noemt de berichten over de aanval nepnieuws. Een Russisch lid van de VN-vertegenwoordiging zegt dat het ziekenhuis gebruikt werd door Oekraïense troepen. "Zo ontstaat nepnieuws", twittert Dmitri Poljanski, de tweede man van de Russische VN-delegatie. "We hebben eerder al gewaarschuwd dat dit ziekenhuis door radicalen tot een militair object was gemaakt."

Rusland meldde drie dagen geleden in de VN-Veiligheidsraad op basis van "plaatselijke bronnen" dat "de Oekraïense strijdkrachten het personeel uit het ziekenhuis hebben geschopt om vanuit de faciliteit te kunnen vuren". Poljanski gaf geen bewijs voor die stelling, maar noemde het wel verontrustend dat de VN "informatie zonder bevestiging verspreidt".