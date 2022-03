Op jacht naar 'n vliegticket, Russen zoeken uitweg voor dienstplichtige zoons

Kirill (18) uit Moskou heeft het vliegtuig genomen naar Jerevan. Hij is nog niet opgeroepen voor het Russische leger, maar vreesde binnen afzienbare tijd te worden ingezet in de oorlog in Oekraïne. In de Armeense hoofdstad hoopt hij dat te ontlopen.

In korte tijd is ook de situatie in Rusland ingrijpend veranderd. Steeds meer onafhankelijke nieuwsbronnen zijn onbereikbaar en de politie treedt harder op tegen uitingen van onvrede over de invasie in Oekraïne. Het is voor veel Russische moeders aanleiding om hun zoons het land uit te sturen. Weg van de oorlog, weg van een mogelijke oproep om te vechten in Oekraïne.

Het ticket naar Jerevan kostte een veelvoud van de prijs van twee weken geleden, maar dat is het voor mensen die het kunnen betalen meer dan waard. "We hebben hem weggestuurd om van die tergende onzekerheid af te zijn", zegt Kirills moeder. "Dat geeft in de huidige toch al moeilijke situatie tenminste iets meer rust."

Haast

De onzekerheid over hoe de dag van morgen er in Rusland uitziet wordt vergroot door de ongekend harde economische sancties die tegen Rusland zijn afgekondigd. Een groeiend aantal bedrijven keert het land de rug toe.

Ook burgers hebben haast om te vertrekken. Die haast groeit door hardnekkige geruchten dat president Poetin een staat van beleg zal afkondigen, waarbij de grenzen dichtgaan.