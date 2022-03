'We vinden nu alles lekker': in de rij voor eten in grootste opvang van Polen

De ene na de andere bus rijdt voor. Tienduizenden vluchtelingen worden hier dagelijks de Oekraïens-Poolse grens over geholpen en vervolgens weggebracht naar locaties elders in Europa. Een man met een megafoon roept de bestemmingen op - Krakau, Warschau, Parijs, Berlijn. Poolse brandweermensen en politie proberen samen met vrijwilligers de chaos in goede banen te leiden.

"We kunnen je meenemen naar België", zegt een vrijwilliger tegen een Oekraïense met haar kinderen. "België? Waar ligt dat?", vraagt de vrouw. "Naast Duitsland en Nederland", antwoordt de vrijwilliger.

Honderden opklapbedden

Bij het grensplaatsje Korczowa is in een gigantische loods een noodopvang opgezet - de grootste in Polen. Het land verwelkomde in twee weken tijd al meer dan een miljoen vluchtelingen. Binnen wordt de schaal van de crisis duidelijk: honderden opklapbedjes, de meeste bezet, staan tegen elkaar aan in de zaal. Kinderen spelen, sommige vluchtelingen doen een dutje en warmen op onder dikke dekens. Bij een balie registreren vrijwilligers waar mensen naartoe willen.

Buiten de loods staat een rij eetkraampjes: broodjes vlees, soep, ramen, dumplings. Vanuit heel Europa zijn vrijwilligers gekomen om de vluchtelingen te voeden. Zo ook Niek Brouwer uit Genemuiden, die met zijn team busjes met een nieuwe lading Nederlandse snacks aan het uitladen is. "6000 hamburgers, 6000 bolletjes en 1300 kilo patat. Maar dat is zo weer weg", zegt hij.

Ze hadden eerder al erwtensoep meegenomen, maar die is nog altijd niet op: