Waar Poetin aan denkt als hij spreekt over nazi's in Oekraïne: het Azov-bataljon

Voor de Russen is Marioepol een belangrijke trofee. Er wordt hard gevochten om de Zuid-Oekraïense stad. Maar het leger van president Poetin stuit op zwaar verzet van het beruchte Azov-bataljon. Het is een onderdeel van de Nationale Garde en volgens Poetin hét voorbeeld van hoe extreemrechts greep heeft op Oekraïne.

Via pro-Russische Telegramkanalen gaat bijvoorbeeld een filmpje rond waarin een Russische verslaggever rechtsextremistische vlaggen omhoog houdt. Gevonden bij het Azov-bataljon, zegt hij. Het zou aantonen dat de strijd om Marioepol gaat om de denazificatie van het land. Wat weten we van deze veelbesproken eenheid?

Wolfsangel

De naam van het Azov-bataljon verwijst naar de Zee van Azov, waar Oekraïne in het zuiden aan grenst. In die regio vocht in 2014 een groep vrijwilligers succesvol tegen de pro-Russische rebellen. Het was toen al geen geheim dat ze een ultranationalistische ideologie hadden. De burgermilitie droeg openlijk de Wolfsangel, een bekend nazisymbool.

De oprichter van de groep, Andriy Biletsky, zei in 2010 dat het doel voor Oekraïne was om "het witte ras te leiden in een ultiem gevecht tegen ondergeschikte rassen".

In 2014 verdedigden zij succesvol het gebied rond Marioepol. De stad werd uiteindelijk heroverd op de pro-Russische rebellen. Ondanks de duidelijk extremistische sympathieën kregen de militieleden veel lof voor hun verzet. Ze vochten voor elke meter en deden dat - niet onbelangrijk - op eigen kosten.

De heldenstatus die Biletsky daardoor bij sommigen kreeg, wist hij in 2014 om te zetten in een parlementszetel. De militie werd opgenomen in de Nationale Garde van Oekraïne.