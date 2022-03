Opslagloods in Utrecht uitgebrand, rookwolk veroorzaakt file en overlast

Op een bedrijventerrein in Utrecht is een opslagloods nagenoeg volledig uitgebrand. De rookwolk veroorzaakt overlast in de omgeving en heeft ook tot een file geleid op de A2. De snelweg ligt op enkele honderden meters afstand van het gebouw. Niemand raakte gewond.

De veiligheidsregio adviseert omwonenden hun ramen en deuren te sluiten. In de loods zijn machines voor de horeca en verpakkingsmaterialen opgeslagen. Voor zover bekend zijn er geen giftige stoffen aanwezig in het pand van zo'n 1500 vierkante meter.