Windmolens groot thema bij gemeenteraadsverkiezingen, versterkt door 'Oekraïne'

In Oss is GroenLinks wel volmondig voor de komst van de windmolens, maar de partij had ze liever niet allemaal op dezelfde plek gezien. "Wij vinden dat er behalve in de Lithse Polder ook op meer plekken windmolens zouden moeten komen, om de last te verdelen over de gemeente", zegt lijsttrekker Dolf Warris. In Oss doet dit jaar ook de nieuwe partij DDO mee, die heeft als hoofdthema de strijd tegen windmolens.

Genoeg plannen

Tientallen gemeenten zien de komst van windmolens niet zitten. In de zogeheten Regionale Energie Strategieën (RES) is afgesproken wat de zoekgebieden zijn voor de duurzame energie. Het besluit óf er windmolens komen ligt niet bij gemeenten, maar ze hebben wel invloed op wáár ze komen.

Eind vorig jaar becijferde het Planbureau voor de Leefomgeving dat plannen zoals ze zijn gemaakt in de verschillende RES'en ruim voldoende zijn om de klimaatdoelen te halen.

Wil je op het moment dat volgende week de uitslag in de gemeente van jouw keuze definitief bekend is een automatisch geschreven bericht ontvangen? Schrijf je dan in voor de NOS verkiezingsdienst.