Oorlog ook online: twee voorbeelden van misinformatie door Oekraïne

De oorlog in Oekraïne is behalve een strijd met bommen ook een informatieoorlog via sociale media. De strijdende partijen bestoken elkaar, de eigen bevolking en hun bondgenoten met propaganda en desinformatie.

De NOS vond deze week bij het verifiëren van oorlogsbeelden twee voorbeelden van verkeerde informatie die werden verspreid door, in dit geval, de Oekraïense overheid. Of dit bewust gebeurde, is niet met zekerheid vast te stellen. In één geval staat de informatie nog online, in het andere geval is de foto weggehaald, maar toen was die foto al veel gedeeld.

Een bakkerij

Een van de voorbeelden is te vinden bij een Twitterbericht van Emine Dzhaparova, de Oekraïense onderminister van Buitenlandse Zaken. Maandag schreef ze over een Russisch bombardement op een bakkerij in de omgeving van Kiev. Dertien mensen kwamen daarbij om het leven. Haar tweet werd vergezeld door onderstaande foto.