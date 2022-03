Taakstraf voor man uit Urk die steen gooide naar huis burgemeester

De politierechter in Lelystad heeft een 30-jarige man uit Urk veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. De man zou vorig jaar maart een steen naar het huis van burgemeester Cees van den Bos (SGP) hebben gegooid. De man ontkent dat.

"Een burgemeester moet zijn stad in alle vrijheid kunnen runnen. Nu werd hij in zijn privéleven aangetast en dat is heel beangstigend geweest voor hem en zijn gezin", aldus de officier van justitie.

Volgens Omroep Flevoland eiste de officier niet alleen een taakstraf, maar ook twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf.

De steen werd gegooid op 24 maart vorig jaar rond 23.30 uur. Op camerabeelden is een man met baard en cowboyhoed te zien die op de achterdeur van de ambtswoning mikt. De buitenste laag glas van de deur sprong kapot, de binnenste laag bleef intact.

Dna op de steen

De politie kwam de 30-jarige man op het spoor doordat zijn dna op de steen zat en overeenkwam met dna dat in verband met een oude zaak was opgeslagen. Zijn uiterlijk komt overeen met de man op de beelden.

Ook is duidelijk dat de steen met links werd gegooid. Verdachte geeft toe dat hij linkshandig is, maar ontkent elke betrokkenheid. Het was in maart 2021 onrustig in Urk en er waren geregeld protesten tegen de coronamaatregelen. De man zegt dat hij niets tegen de maatregelen of de burgermeester had. "Waarom zou ik dat dan hebben gedaan?"

Hoger beroep

De officier van justitie en de rechtbank twijfelen niet aan zijn schuld. De rechtbank ging echter niet mee met de eis van een voorwaardelijke gevangenisstraf omdat de man "geen noemenswaardig strafblad" heeft. Hij krijgt alleen een taakstraf van zestig uur, waarvan de helft voorwaardelijk. De man legt zich er niet bij neer en kondigde hoger beroep aan.