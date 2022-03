Nu 2300 geregistreerde vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland

Het is niet de bedoeling dat mensen daar maanden blijven. "Maar we moeten nu eerst zorgen dat iedereen binnen is en een dak boven het hoofd heeft, en daarna gaan we verdere voorzieningen regelen."

Geen maximum

In een debat met de Tweede Kamer zei Van der Burg vandaag dat hij geen maximum wil stellen aan het aantal vluchtelingen uit Oekraïne dat Nederland kan opvangen. "Die vraag is niet aan de orde. We gaan niet bij de 50.001ste of 50.002de zeggen: 'Sorry, het houdt hier op.'"