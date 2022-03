Britten in Den Haag kregen onterecht stempas van gemeente

1466 Britten die in Den Haag wonen hebben onterecht een stempas gekregen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week, schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Het gaat om Britten die minder dan vijf jaar in Nederland wonen en daarom nog niet mogen stemmen.

De Britse nationaliteit stond ten onrechte nog geregistreerd als EU-nationaliteit, staat in de brief. Sinds de Brexit zijn Britten geen EU-burgers meer. In de Haagse systemen was dat nog niet aangepast. De stempassen worden nu ongeldig gemaakt. De betrokkenen ontvangen daarover deze week een brief. Na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen wordt onderzocht hoe deze fout heeft kunnen ontstaan.

EU-burgers uit andere landen mogen in Nederland stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Mensen die in Nederland wonen, maar van buiten de EU komen, moeten minimaal vijf jaar aaneengesloten in Nederland wonen voordat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen mogen stemmen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben alleen mensen met de Nederlandse nationaliteit stemrecht.