Toenemende zorgen over Tsjernobyl, met ruim 200 medewerkers die daar 'wonen'

De Oekraïense autoriteiten weten niet wat de situatie is in de door Russische troepen ingenomen voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. "We hebben niets gehoord over wat daar gebeurt", zegt Energieminister Haloesjenko.

Ook over het stralingsniveau in de voormalige centrale, waar in 1986 een kernramp plaatsvond, is volgens hem niets bekend. Het Oekraïense staatsbedrijf Energoatom waarschuwt vandaag wel dat er radioactieve stoffen kunnen vrijkomen in Tsjernobyl, vanwege stroomproblemen door de Russische bezetting.

Nog altijd ruim 200 medewerkers

Gisteravond zei het Internationale Atoomenergie Agentschap (IAEA) te vrezen dat de voormalige kerncentrale Tsjernobyl steeds verder afgesneden raakt van de buitenwereld. IAEA-topman Rafael Grossi maakt zich onder meer zorgen over de moeilijke en stressvolle situatie waarmee het Tsjernobyl-personeel te maken heeft.

De kerncentrale van Tsjernobyl is al jaren niet meer operationeel, maar wordt nog altijd bemand door ruim 200 medewerkers. Dat komt doordat de drie buiten werking gestelde reactoren volledig moeten worden ontmanteld, legt atoomfysicus en emeritus hoogleraar Wim Turkenburg uit. "Dat is een klus waar je wel een jaar of veertig mee bezig bent."