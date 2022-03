Oekraïners zitten klem in Calais terwijl Fransen en Britten steggelen over opvang

"Ik zit hier al sinds 1 maart", vertelt een Britse man, die een sigaret staat te roken voor de jeugdherberg. Hij vertrok vanuit Engeland om met zijn auto zijn Oekraïense vrouw en hun kinderen persoonlijk op te halen uit het oorlogsgebied. "Maar toen we hier terugkwamen zeiden ze: uw vrouw en kinderen hebben geen visum. Ik ben dat toen online gaan regelen maar we kunnen pas op 15 maart terecht op de ambassade in Parijs om de visa op te halen."

Dat is ook nog eens een autorit van zo'n vier uur, zucht de man. "We zitten hier voorlopig gewoon vast. En het enige wat we wilden is gewoon weer samen als gezin veilig thuis zijn."

Ook een Oekraïense vrouw vertelt een vergelijkbaar verhaal. "Ik heb zelfs een Brits paspoort maar mijn moeder en mijn kinderen niet. Daarom liet de Britse grenswacht ons niet door. Nu zitten we hier in dit hotel te wachten op de papieren. Hoe lang gaat het nog duren? Niemand vertelt ons iets."

Menselijkheid

De Franse autoriteiten zijn boos over de Britse strengheid. "Het ontbreekt de Britten aan menselijkheid", zei minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. In Parijs is inmiddels een groot opvangcentrum voor Oekraïners geopend en ook daar zitten veel mensen die werden weggestuurd uit Calais en nu wachten op hun visum voor het VK.

De Britten hebben beterschap beloofd. Er worden meer visa uitgegeven aan Oekraïners en de procedures moeten sneller gaan. Premier Boris Johnson zei 'genereus' te willen zijn bij het uitgeven van reispapieren. Er zouden ook plannen zijn om in het noord-Franse Lille een centrum voor visa te openen: dat is dichterbij dan Parijs, maar nog steeds op ruim 100 kilometer afstand van Calais.

In Calais zelf hebben de Britten alleen een tafel neergezet, in één van de terminals in de haven, waar ambtenaren nu vertellen aan Oekraïners dat ze daar geen visum kunnen aanvragen, maar naar Parijs moeten. Ook worden ze doorverwezen naar de jeugdherberg, waar de Fransen een bed en eten aanbieden.

'Solidariteit met andere vluchtelingen'

Inmiddels leidt die opvang in de relatief luxe jeugdherberg ook tot scheve gezichten en boosheid. "We moeten solidariteit tonen met Oekraïners, maar dan ook met vluchtelingen uit andere landen waar oorlog is", schreef het linkse gemeenteraadslid Jean-Philippe Lannoy.