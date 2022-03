Wel rookbommen en confetti, geen incidenten bij IJsselmeervogels-Spakenburg

Waar sportpark De Westmaat op incidenten was voorbereid (er was veel politie aanwezig), bleef de sfeer sportief. Geen fluitconcerten of spreekkoren voor Dekker, wel groot applaus van IJsselmeervogels telkens als hij de bal verloor.

De goals

Desondanks verzorgde Dekker de assist bij de 1-1 van Ravalino Junte. Daarvoor had Danny van den Meiracker IJsselmeervogels op 1-0 gezet. In de slotfase zorgde Wimilio Vink voor de 1-2 voor Spakenburg, maar een minuut later zorgde Steven Sanchez voor de 2-2 eindstand.

IJsselmeervogels staat zeventiende in de Tweede Divisie en Spakenburg tiende.