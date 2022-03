Storing bij Spotify, ook chatplatform Discord kampt met problemen

Muziekstreamingdienst Spotify kampt momenteel met een storing en ook chatplatform Discord maakt melding van verbindingsproblemen. Onduidelijk is waardoor dit komt.

Op sociale media zeggen gebruikers dat zij automatisch zijn uitgelogd en niet meer kunnen inloggen bij Spotify. Rond 19.30 uur registreerde platform Downdetector een piek van tienduizenden meldingen van storingen.

"Het lijkt erop dat er iets niet in orde is, we kijken ernaar", laat het Zweedse bedrijf via Twitter weten. Het platform heeft geen verdere details bekendgemaakt.

Ook Discord laat weten problemen te hebben. Volgens het bedrijf worden chatberichten niet goed verzonden, als gevolg van een nog onbekende storing.

Onduidelijk is of de storingen bij de bedrijven gerelateerd zijn en hoelang ze gaan duren.