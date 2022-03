Dode, twee gewonden bij woningbrand in Tilburg

Bij een brand in een huis in Tilburg is vanmorgen een dode gevallen. Twee mensen raakten gewond.

Een van de gewonden is naar het ziekenhuis gebracht, de andere is gecontroleerd in een ambulance, meldt Omroep Brabant. De brand brak iets na negen uur uit, de brandweer had het vuur binnen een uur onder controle.

Volgens een omwonende zijn de bewoners van het huis geen familie van elkaar. De recherche en forensische opsporing doen onderzoek. De straat is afgezet.