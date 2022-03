Shell na felle kritiek helemaal weg uit Rusland

Het besluit om geen olie en gas meer in Rusland te kopen kan op korte termijn leiden tot olietekorten voor raffinaderijen, zegt een Shell-woordvoerder. Hoe groot die tekorten worden, is nog onduidelijk.

Vorige week maandag maakte het bedrijf bekend zich terug te trekken uit Rusland. Dat besluit betrof de olie- en gasprojecten in samenwerking met het Russische staatsbedrijf Gazprom. In totaal heeft Shell voor zo'n 3 miljard aan bezittingen in Rusland. De banden met Gazprom zijn doorgesneden.

