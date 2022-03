90 procent Wikipediapagina's gaat over mannen, Erasmus Universiteit komt in actie

Negentig procent van alle biografieën op de Engelstalige Wikipedia gaat over mannen. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Om dat meer in balans te brengen, roepen de universiteit en Wikimedia Nederland op om vandaag, op Internationale Vrouwendag, de online encyclopedie aan te vullen met artikelen over vrouwen.

"Negentig procent van de mensen die artikelen schrijven op Wikipedia is man. Dus daar kan een overeenkomst in zitten", zegt Lenya Slierendrecht van de Erasmus Universiteit in het NOS Radio 1 Journaal. Ook op de Nederlandstalige Wikipedia zijn vrouwen volgens haar flink in de minderheid.

Laura Braden, een van de onderzoekers, stelt dat het belangrijk is iets aan die genderkloof te doen. "Als mensen geen gelijke stem hebben, dan worden slechts enkele verhalen verteld. Wikipedia-pagina's aanmaken en bewerken is een hele makkelijke en laagdrempelige manier om er wat aan te doen", zegt ze tegen Erasmus Magazine. "We moeten ons ervan bewust zijn dat er minder vrouwen op Wikipedia staan. Die bewustwording is de eerste stap", voegt Slierendrecht daar aan toe.

Edit-a-thon

Daarom wordt er vandaag een edit-a-thon georganiseerd, een publiceermarathon. Studenten van de Erasmus Universiteit gaan samen zoveel mogelijk Wikipedia-artikelen schrijven over vrouwen.

"We hebben bij alle faculteiten gevraagd welke vrouwen of vrouw-gerelateerde onderwerpen zij nog graag op Wikipedia zouden zien. Dus we hebben een grote lijst met bronnen die geschikt zijn om over te schrijven", zegt Slierendrecht. Daarnaast houdt Wikipedia zelf lijsten bij van vrouwen die nog geen pagina hebben.

Verder zijn er ook veel Engelstalige pagina's over vrouwen die nog geen Nederlandse vertaling hebben. "Met het vertalen daarvan kan je op een relatief makkelijke manier impact hebben", zegt Slierendrecht. "Er zijn bijvoorbeeld best veel vrouwelijke filosofen en economen met alleen een Engelstalige pagina. Dus als ik naast de organisatie tijd heb, ga ik aan een vertaling daarvan beginnen."