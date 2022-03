Sites RT en Sputnik geblokkeerd door grootste internetproviders

VodafoneZiggo, T-Mobile en KPN blokkeren vanaf vandaag de websites van RT (voorheen Russia Today) en Sputnik News. Dat bevestigen de internetproviders tegenover de NOS.

Een week geleden kondigde de de Europese Commissie aan dat de twee Russische staatsmedia in de gehele Europese Unie worden verboden. Daarop blokkeerden Twitter en Facebook hun accounts voor Europese gebruikers, en haalden alle Nederlandse televisieproviders RT uit hun pakketten. Wie daarnaast via Google iets op de sites van RT of Sputnik wil zoeken, krijgt geen resultaten te zien. Hetzelfde geldt voor de zoekmachine van Microsoft, Bing.

Ook internetproviders werden genoemd in de maatregel, maar afgelopen dagen was er onduidelijkheid over wat de providers precies moesten doen. Inmiddels hebben KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo van de ACM een lijst gehad met zes domeinnamen. Die gaan ze nu blokkeren.

Kritiek op blokkade

De providers staan daar niet per se om te springen. "We hebben fundamentele bezwaren tegen het blokkeren van websites, maar we geven gehoor aan het Europese besluit", laat een woordvoerder van KPN weten. Vanuit de industrie klinken meer kritische geluiden. "Wij vinden dit helemaal niet onze rol", zegt een insider uit de providerwereld. "En het is ook helemaal geen effectief middel." Internetproviders zien zichzelf graag als neutrale doorgeefluiken van informatie.

Het blokkeren van websites gebeurt zelden: over de blokkade van torrentsite The Pirate Bay is een jarenlange juridische strijd gevoerd. Het ministerie van Economische Zaken spreekt van een "ingrijpend" besluit, dat nog niet eerder is voorgekomen.