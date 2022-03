Relatief rustige nacht in Oekraïne, nieuwe diplomatieke stappen

Hoge Russische militair gedood

Op militair vlak zijn de ontwikkelingen van afgelopen nacht minder concreet, maar niet minder wezenlijk. Zo claimt Oekraïne dat het bij gevechten in Charkov, in het noordoosten van het land, een hoge Russische generaal heeft gedood.

Het Oekraïense ministerie van Defensie schrijft dat het gaat om generaal-majoor Vitali Gerasimov, de stafchef en plaatsvervangend commandant van het 41ste gecombineerde leger van het Centrale Militaire District.

Gerasimov was eerder betrokken bij de Tweede Tsjetsjeense Oorlog (1999-2009) en de Russische militaire operatie in Syrië. Ook had hij een medaille gekregen voor zijn rol bij de annexatie van de Krim (2014).