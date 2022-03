Wekdienst 8/3: Plan EU om Russisch gas versneld te dumpen • Aletta Jacobsprijs uitgereikt

Wat heb je gemist?

De landelijke actiedag van Giro555 voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne is afgesloten met een eindstand van ruim 106 miljoen euro. Dat is bekendgemaakt in het tv-programma Samen in actie voor Oekraïne, een uitzending die tegelijk te zien was op NPO 1, RTL 4 en SBS 6.

Op tien radiozenders en op sociale media liep de actie tussen 06.00 uur en 21.00 uur Radio555. Dj's van de samenwerkende radiozenders draaiden nummers die mensen konden aanvragen in ruil voor een donatie. De opbrengst van de reclameblokken was ook voor Giro555. Daarna was er een speciale tv-uitzending. De opbrengst is voor onderdak, medische zorg en schoon drinkwater voor getroffen Oekraïners.