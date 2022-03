Veiligheidsregio's: 50.000 opvangplekken voor Oekraïners gaat lukken

Het is niet bekend hoeveel Oekraïners inmiddels naar Nederland zijn gevlucht of hier om bescherming vragen omdat ze hier al waren. Dat wordt nergens geregistreerd. Duidelijk is wel dat de eerste opvanglocaties in Amsterdam en Harskamp inmiddels vol zijn.

De marechaussee verwijst Oekraïners die bij de grens aankomen door naar opvanglocaties in Haren en in de stad Groningen. Bij deze gemeentelijke opvanglocaties verblijven nu ruim 1000 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht.

De gemeente Vijfheerenlanden (Utrecht) heeft het gemeentehuis beschikbaar gesteld: