Frankrijk meldt dood al-Qaida-kopstuk in Mali

Djouadi zou verantwoordelijk zijn geweest voor onder meer de financiën en logistiek van de terroristische organisatie al-Qaida in de Islamitische Maghreb (AQIM). Hij vluchtte in 2019 naar Mali. Daarvoor was hij actief in Libië.

Volgens de Fransen heeft de terreurgroep met de dood van Djouadi een belangrijke schakel verloren in Mali.

Terugtrekking uit Mali

De uitschakeling van het al-Qaida-kopstuk komt na de recente aankondiging van Frankrijk om troepen terug te trekken uit Mali. In 2020 en 2021 greep het leger van Mali tot twee keer toe de macht. Sindsdien botst Parijs met de junta in hoofdstad Bamako.

Zo wil de huidige regering niet op korte termijn verkiezingen organiseren, zegt Frankrijk. Ook zijn er spanningen vanwege berichten dat het land Russische huurlingen in het land toelaat. De junta vindt dat Frankrijk zich te veel met Mali bemoeit.

Sinds 2013 zijn er met name Franse militairen in het West-Afrikaanse land actief, die strijden tegen de oprukkende extremistische rebellen in het land.