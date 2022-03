Nederland zet zich in voor Oekraïne: 'Ze zijn alles kwijt en wij hebben alles'

Op radio, tv en online loopt sinds 06.00 uur vanmorgen een landelijke actiedag voor Oekraïne. Doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor slachtoffers van de oorlog via Giro 555. Ook regionale omroepen staan in het teken van de actie. Ze besteden aandacht aan inwoners uit de provincie die zich inzetten voor Oekraïners.

Zo lopen er in Limburg meerdere initiatieven om spullen in te zamelen, schrijft 1Limburg. In een kroeg in Heerlen zijn bijvoorbeeld lang houdbare producten ingezameld en in Venlo roepen mensen op medicijnen, matrassen en dekens te doneren. Donderdag worden de spullen weggebracht.

In Leidschendam-Ypenburg helpt ook de politie. Daar hebben agenten tassen en vuilniszakken vol kleding en andere goederen ingezameld, schrijft Omroep West. De spullen zullen naar Oost-Europa worden gebracht.

Volle vrachtwagen naar Polen

Sommige acties beginnen vandaag in het kader van de landelijke actiedag, maar er zijn ook initiatieven die al langer lopen. Zo ging er dit weekend een vrachtwagen vol ingezamelde spullen vanuit Hertme in Overijssel naar het Poolse Opole, waar duizenden vluchtelingen worden opgevangen. RTV Oost-verslaggever Lotte Kreuwel ging mee. "We zijn bij een opvangplek wezen kijken, waar de paspoortcontrole is en formulieren moeten worden ingevuld", zegt Kreuwel.

"Er kwamen vrouwen aan die vijf dagen in de auto hadden gezeten vanuit Oekraïne. Een dochter had alleen maar sokken aan en geen schoenen meer. Hartverscheurend."