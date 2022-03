Indringers op luchtmachtbasis VS kort na vertrek vicepresident

Onbekenden zijn de Amerikaanse luchtmachtbasis Andrews in de staat Maryland binnengedrongen kort na een bezoek van vicepresident Harris. Eén persoon werd aangehouden, bewakers zijn nog op zoek naar ten minste één ander.

Harris deed de basis aan op doorreis vanuit Selma, Alabama. Zij had daar Bloody Sunday herdacht, het bloedige neerslaan van een burgerrechtenmars in 1965. Vier ministers hadden haar op die reis vergezeld.

Alle vijf kabinetsleden hadden Andrews net verlaten toen een auto inreed op een controlepost van de basis. Een wegbarricade kon voorkomen dat de auto binnenkwam, maar ten minste twee inzittenden renden het terrein op.

Motief onbekend

Beveiligers konden één persoon vrij snel aanhouden. De basis ging in lockdown voor de zoektocht naar andere personen. Enkele politiek verslaggevers konden daardoor het terrein niet verlaten.

De man die werd opgepakt had een wapen bij zich, maar er werd niet geschoten bij zijn arrestatie. Een motief voor de actie is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of de binnendringers doorhadden dat de vicepresident die dag van de basis gebruik zou maken.