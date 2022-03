Zeker 4500 Russen gearresteerd bij anti-oorlogsprotesten

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny, die al ruim een jaar vastzit in een strafkolonie, riep vrijdag iedereen in Rusland en de rest van de wereld op om vandaag te protesteren tegen de invasie in Oekraïne. "Laat de wereld zien dat Russen geen oorlog willen. Kom naar de pleinen van Berlijn, New York, Amsterdam of Melbourne, waar je ook bent."

De Oekraïense president Zelenksy riep Russen zondagochtend op om te protesteren in eigen land. In een televisietoespraak zei Zelensky in het Russisch dat als de Russen nu stil blijven, "alleen armoede straks nog voor ze zal spreken, en alleen repressie zal antwoorden".

Protesteren is sinds de coronapandemie zo goed als verboden in Rusland, omdat het volgens de autoriteiten niet veilig zou zijn. Sinds de Russische inval in Oekraïne op 24 februari zijn vele duizenden Russen opgepakt bij demonstraties.

Afgelopen week nam het Russische parlement een reeks repressieve maatregelen aan. Russen die "valse informatie" over de oorlog verspreiden kunnen 15 jaar gevangenisstraf krijgen. De regels gelden ook voor binnen- en buitenlandse journalisten. Daarnaast is de toegang tot onafhankelijke media verder beperkt.