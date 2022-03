Evacuatiepoging Marioepol weer mislukt: honderdduizenden inwoners nog vast

Zo'n vijftig bussen stonden gisteren klaar om inwoners weg te brengen, maar na een staakt-het-vuren van ongeveer twee uur werden de aanvallen door Rusland hervat, aldus de autoriteiten in Oekraïne.

In de stad wonen bijna een half miljoen mensen, die door de gevechten en omsingeling door de Russen geen kant op kunnen. De stad zit al dagenlang zonder stromend water en elektriciteit. Ook dreigt een tekort aan voedsel en medicijnen.

Volgens burgmeester Vadym Boichenko verkeert de stad in vergaande staat van belegering. Hij sprak van aanhoudende beschietingen op woningen en bommen die onder meer op huizen zouden zijn gegooid. De Russen en Oekraïners beschuldigen elkaar over en weer van het schenden van de afgesproken gevechtspauze.

Ook een soortgelijke evacuatiepoging in het nabijgelegen Volnovakha, ten noorden van Marioepol, mislukte vandaag, melden internationale persbureaus. Onduidelijk is of er op korte termijn nieuwe evacuatiepogingen komen.