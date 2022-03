Uitzendbureaus verwelkomen Oekraïeners met open armen

Uitzendbedrijf Contrain Group heeft veel Oekraïners aan het werk in Polen en is sinds vorig jaar al aan het onderzoeken of zij ook in Nederland aan de slag mogen. De beslissing van de Europese Unie komt voor het bedrijf dan ook op een bijzonder goed moment, want dat wordt waarschijnlijk nu een stuk makkelijker.

"We vangen op dit moment Oekraïense vluchtelingen op in Polen en kijken naar de mogelijkheden om ze in Nederland te laten werken", zegt Hans Leenhouts van Contrain Group. "We kijken ook of we kunnen uitbreiden met onze huisvesting om de groei op te vangen."

De arbeidsmarkt zit volgens hem te springen om de Oekraïners. "In de kassen begint nu het seizoen, dus we kunnen goed mensen gebruiken. En de logistieke sector kampt men met een groot tekort aan uitzendkrachten en dit werk zou ook goed door Oekraïners gedaan kunnen worden."

Vooral de mentaliteit van Poolse en Oekraïense werknemers wordt volgens Leenhouts door klanten gewaardeerd. "Je ziet dat de jongeren vaak Engels spreken en daardoor instructies kunnen lezen en aanwijzingen opvolgen. Ze werken verder hard en zijn gedisciplineerd. Daarnaast kunnen Oekraïners en Polen het ook goed met elkaar vinden, dat is ook heel fijn."

Syriërs en Afghanen

Uitzendbureau NL Jobs probeerde vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan in Nederland aan het werk te krijgen, maar dat liep spaak. "We kregen het niet rond", zegt Brian Lexmond van het uitzendbureau. "Los van alle ingewikkelde procedures en het papierwerk hadden we simpelweg niet de taalkennis in ons team om ze te kunnen voorzien van advies. Nu bouwen we vanuit een bestaande gemeenschap waarin al Oekraïens sprekende mensen zitten."

Daarbij helpen een aantal Oekraïners die al voor het uitzendbureau werken. Het zal volgens hem nog wel even duren voordat er meer Oekraïners aan de slag zijn. "Maar het lijkt de goede kant uit te gaan", zegt Lexmond.

Hij hoopt dat de Europese Unie de regels voor arbeiders van meer landen buiten de EU gaat versoepelen. "In Nederland zijn de arbeidskrachten niet te vinden en in Oost-Europa is dit ook steeds lastiger. Het is triest dat er zoiets in Oekraïne moet gebeuren om iets in gang te zetten. Hopelijk zet dit aan tot denken over instroom van arbeidsmigranten zonder Europees paspoort."