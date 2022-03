'No-flyzone is no-go': waarom Oekraïne niet op de NAVO hoeft te rekenen

Wat met name afschrikt, is de dreiging dat het conflict enorm kan ontsporen en zelfs kan uitmonden in een kernoorlog. In de Russische militaire doctrine staat beschreven dat het gebruik van tactische kernwapens op het gevechtsveld een reële mogelijkheid is. Een week geleden bracht president Poetin eenheden die over kernwapens kunnen beschikken in verhoogde staat van paraatheid.

En op een kernoorlog zit het Westen absoluut niet te wachten, zegt hoogleraar Oorlogsstudies Frans Osinga van de Universiteit Leiden. "Je loopt risico op een escalatie met Rusland, daar waar NAVO-vliegtuigen eventueel direct in contact komen met Russische vliegtuigen en die gaan neerschieten", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat is uiteindelijk wel de consequentie van het instellen van een no-flyzone."

President Poetin waarschuwde er gisteren ook voor: "Iedere beweging in deze richting beschouwen we als deelname van een land aan een gewapend conflict."

De Kruif is daarom resoluut: "Je hebt dan simpelweg een Derde Wereldoorlog. Er is dan ook geen enkel scenario denkbaar waarbij de NAVO zou overgaan tot die maatregel. Een no-flyzone is echt een no-go in deze situatie." Dat is anders als een NAVO-bondgenoot direct wordt aangevallen. In dat geval treedt artikel 5 uit het verdrag in werking: een aanval op één van de lidstaten is een aanval op allemaal. Maar Oekraïne heeft geen NAVO-lidmaatschap, dus is er ook geen sprake van automatische bescherming.