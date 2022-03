Bennett en Erdogan spreken Poetin en werpen zich op als bemiddelaar

De Turkse president Erdogan heeft vanochtend telefonisch gesproken met zijn Russische ambtgenoot Poetin. Erdogan drong daarbij onder meer aan op een wapenstilstand en het sluiten van een vredesakkoord, staat in een verklaring uit Ankara.

Gisteren bracht de Israëlische premier Bennett al een onaangekondigd bezoek aan Poetin. Anderhalve week na het begin van de oorlog in Oekraïne lijkt het erop dat zowel Israël als Turkije probeert op te staan als bemiddelaar.

Over de inhoud van het gesprek tussen Bennett en Poetin is weinig bekend. Het opvallendst is het feit dat hij daar was, aangezien er sinds het begin van de oorlog in Oekraïne geen enkele westerse leider meer bij Poetin op bezoek is geweest.

Afgestemd met Westen

Dat Bennett na zijn bezoek aan Moskou meteen doorvloog naar Berlijn voor overleg met de Duitse bondskanselier Scholz, laat volgens Israël-correspondent Ties Brock zien dat de premier de ontmoeting heeft overlegd met andere landen. "Dit was geen gesprek op eigen houtje, maar het was afgestemd met andere westerse landen. Dus er lijkt wel een zekere strategie achter te zitten."