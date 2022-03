Israël maakt zich klaar voor komst duizenden Joodse Oekraïners

Ook opperrabbijn Kiev naar Israël

Wie ten minste één Joodse grootouder heeft, is welkom in Israël, en kan de Israëlische nationaliteit krijgen. Volgens een Israëlische wet uit 1950 hebben mensen met een Joodse achtergrond het recht zich in Israël te vestigen. In totaal telt Oekraïne naar schatting zo'n 200.000 inwoners die op die manier aanspraak kunnen maken op het Israëlische staatsburgerschap.

De Joodse weeskinderen gaan later vandaag door naar een opvangplek ten westen van Jeruzalem. "We hebben daar woningen waar ze in ieder geval de eerste maand kunnen verblijven", zegt een woordvoerder namens de organisatie die de kinderen opvangt. "Ze krijgen er ook religieus onderwijs. Het merendeel van de kinderen is orthodox-joods."

De afgelopen dagen kwamen er al honderden vluchtelingen uit Oekraïne naar Israël, sommigen al in het bezit van een Israëlisch paspoort. Een van hen is de opperrabbijn van Kiev, Jonathan Markovitch. "Wie van de Joodse Oekraïners nog niet vertrokken is, proberen we te helpen het land te verlaten. Elke dag zetten we drie bussen in", zei de rabbijn tegen persbureau Reuters.

Israël zegt de procedures voor Joodse Oekraïners vanwege de oorlog gemakkelijker te maken. Ook heeft de Zionistische Wereldorganisatie aangekondigd dat er ten minste 1000 tijdelijke woningen gebouwd worden voor de groep, voor een deel in bezet Palestijns gebied.