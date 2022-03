Schotse oud-militair is een van de vele buitenlandse vrijwilligers in Oekraïne

De buitenlanders komen uit onder meer Canada, de VS, Israël, Georgië en Zweden. Sommigen vinden elkaar op Reddit. Anderen zien een Facebook-oproep van de Oekraïense ambassade in hun land. Dan bellen ze de hotline die is ingesteld door het Oekraiense ministerie van Defensie.

"Thank you for your contribution to the victory. For English press 2", zegt de stemcomputer. Als de NOS de afgelopen dagen belt, is de lijn vaak overbelast. Een telefonist die uiteindelijk opneemt, zegt dat de medewerkers van het callcenter te druk zijn om op korte termijn vragen van journalisten te beantwoorden.

Eenmaal aangemeld, gaat de logistiek soepel, zegt Bonini. "Tot nu toe vind ik het ministerie fantastisch. Ze geven veel ondersteuning, laten ons weten wat voor apparatuur we mee moeten nemen, helpen met het regelen van transport." Hij moest wel laten zien dat hij vechtervaring heeft.

'Bijdrage aan de vrede'

Bonini hoopt in Oekraïne zij aan zij te mogen vechten met andere Britse soldaten. Omdat zij dezelfde training hebben gehad, zouden ze soepeler samenwerken, zegt hij. "Een groep van vier of vijf Britten kan veel sneller opereren."

Maar dat zit er waarschijnlijk niet in, zegt onderzoeker Kacper Rekawek van het Center for the Study of Extremism aan de Universiteit van Oslo. Hij bestudeert hoe buitenlandse vrijwilligers functioneerden in de gevechten sinds 2013 in de separatistische regio Donbas.

"Er is te weinig tijd om de buitenlandse vrijwilligers te groeperen", zegt Rekawek. "Ze zullen waarschijnlijk worden verdeeld over de bestaande vechteenheden van het leger om gaten te vullen."